Энергетики вернули свет еще 16 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

"За 14 марта аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети полностью или частично вернули свет для 10 тысяч семей, проживающих в 46 населенных пунктах Киево-Святошинского, Бориспольского, Макаровского и Ставищенского районов Киевской области", - сообщают в ДТЭК.

В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 6 200 тысяч семей в Константиновском, Ясиноватском, Марьинском, Лиманском, Бахмутском и Покровском районах.

"Также удалось возобновить подачу света в Святогорскую Лавру, пострадавшую от авиаудара 12 марта. Наши специалисты возобновили работу всех подстанций, питающих город Святогорск и саму Лавру", - подчеркнули в компании.

Сложная ситуация продолжает сохраняться в Мариуполе. Уже более недели весь город полностью остается без света из-за повреждения питающих город линий и высоковольтной подстанции НЭК "Укрэнерго".

Из-за регулярных обстрелов и полной блокады города ремонтные бригады не имеют возможности возобновить работу питающих город сетей.

"Сейчас наши специалисты продолжают аварийно восстановительные работы. Ситуация затруднена активными боевыми действиями в Киевском и Донецком регионах. Аварийные бригады непрерывно работают уже 19 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - отмечают в ДТЭК.