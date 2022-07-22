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Энергетики вернули свет в дома еще 3000 семей, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет в дома еще 3000 семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Ремонтные бригады ДТЭК вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины вернули свет жителям 9 городов и сел в Донецкой и Днепропетровской областях, которую враг обстреливает из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

Энергетики ликвидировали повреждения сетей в результате вражеского обстрела в Никопольском районе Днепропетровской области. Снова со светом 2700 семей в 2

"На утро 22 июля после очередной масштабной ночной атаки на Днепропетровщину зафиксированы новые повреждения линий в Никопольском и Криворожском районах. Аварийные бригады ДТЭК Днепровские электросети проведут работы по их восстановлению как только получат разрешение от ВСУ и службы по чрезвычайным ситуациям", - сообщили в компании.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению сетей в Донецкой области. Несмотря на массированные обстрелы энергетики смогли вернуть свет в дома почти 800 семей в 7 населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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