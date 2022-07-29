ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики вернули свет в 58 тысяч домов Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 14:45
Энергетики вернули свет в 58 тысяч домов Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет в 58 тысяч домов Донецкой области (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке военных ВСУ вернули свет в 58 тысяч домов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Аварийные бригады энергетиков смогли восстановить электроснабжение для жителей 40 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом 58 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

"Больше всего восстановлений - в Бахмутской общине, где из-за обстрелов значительные повреждения получила инфраструктура электросетей. Здесь энергетикам удалось менее за сутки вернуть свет в дома 47 тысяч семей. Удалось специалистам энергокомпании наладить электроснабжение и для 9,3 тысяч семей Торецкой общины. Кроме того, энергетики выполнили ряд ремонтов сетей в Селидовской, Марьинскому и Константиновской общинах", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас без света остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Донецкая область
NEWS
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
DAILY
Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Уроки под звуки сирены. Какой будет учеба в школах и вузах в Украине