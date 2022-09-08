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Энергетики вернули свет для 4,2 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Четверг 08 сентября 2022 15:50
Энергетики вернули свет для 4,2 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 4,2 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 7 сентября энергетики при поддержке военных ВСУ отремонтировали электросети в 9 населенных пунктах Донецкой области и вернули свет для 4,2 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК,

В течение суток энергетики полностью вернули электроснабжение в 9 населенных пунктов. 4 222 семьи в Покровском, Бахмутском, Волновахском и Краматорском районах снова со светом.

"Наибольшее количество семей в результате вчерашних ремонтов удалось подключить в Славянской и Марьинскому общинах. 2,4 тысячи семей и более 1 тысячи семей соответственно. Еще 702 семьи в Волновахской общине также снова со светом. Кроме того энергетикам удалось отремонтировать некоторые повреждения сетей в Торецкой и Великоновоселковской общине", - сообщают в ДТЭК.

Из-за постоянных обстрелов пока без света 88 населенных пунктов. Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский, Славянский.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 197 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщают в энергокомпании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков.

На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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