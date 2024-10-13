ua en ru
Нд, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Енергетики усувають наслідки обстрілів та повертають світло у Дніпропетровській області, - ДТЕК

Неділя 13 жовтня 2024 20:46
UA EN RU
Енергетики усувають наслідки обстрілів та повертають світло у Дніпропетровській області, - ДТЕК Фото: енергетики усувають наслідки обстрілів та повертають світло у Дніпропетровській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

11 та 12 жовтня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в 2,1 тисяч осель жителів Дніпропетровщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. За 11 та 12 жовтня енергетики повернули світло у 2,1 тисячі домівок місцевих жителів. Особливо потерпає від обстрілів південь області, наближений до зони активних бойових дій.

Нагадаємо, що в деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, тиждень тому енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 246 тисяч родин у 347 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Дніпропетровська область
NEWS
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом