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Енергетики повертають світло жителям прифронтових регіонів після ворожих атак, - ДТЕК

Фото: енергетики повертають світло жителям прифронтових регіонів після ворожих атак, - ДТЕК
Автор: Сергій Новіков

За добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло 2,2 тис. родин у Дніпропетровській та Донецькій областях після ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що ворожі удари по Дніпропетровщині не стихають. Особливо страждає південь регіону, наближений до фронту. Тут 6 січня енергетики змогли повернули світло 1,6 тисячі родин.

Донеччина так само продовжує піддаватися постійним артилерійським обстрілам, ракетним, дроновим та авіаударам. Ситуація в регіоні залишається дуже важкою. Попри небезпеку вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках понад 600 родин прифронтового регіону. 

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у грудні енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після ворожих обстрілів.

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