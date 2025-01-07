Енергетики повертають світло жителям прифронтових регіонів після ворожих атак, - ДТЕК

Зазначається, що ворожі удари по Дніпропетровщині не стихають. Особливо страждає південь регіону, наближений до фронту. Тут 6 січня енергетики змогли повернули світло 1,6 тисячі родин.

Донеччина так само продовжує піддаватися постійним артилерійським обстрілам, ракетним, дроновим та авіаударам. Ситуація в регіоні залишається дуже важкою. Попри небезпеку вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках понад 600 родин прифронтового регіону.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, у грудні енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло понад 281 тис. родин у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській та Київській областях після ворожих обстрілів.