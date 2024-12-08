Енергетики повертають світло після обстрілів у Донецькій і Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Донецька область продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій. Постійні ворожі обстріли продовжують руйнувати мирні населені пункти. У тому числі – мережі та енергообладнання. Попри важку безпекову ситуацію, за вчора енергетикам вдалося відновити електрику в домівках 1,2 тисячі родин прифронтового регіону.

Не стихають і ворожі удари по Дніпропетровській області. Особливо страждає південь регіону, наближений до зони бойових дій. 7 грудня енергетики змогли повернули світло майже 1,3 тисячі домівок місцевих жителів і продовжують працювати над поверненням електрики ще у близько 600 домівок.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, протягом листопада енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже одному мільйону родин, що були без електроенергії через ворожі атаки.