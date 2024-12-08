Энергетики возвращают свет после обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Энергетики ДТЭК продолжают восстанавливать поврежденное в результате обстрелов энергетическое оборудование в Днепропетровской области и возвращать людям свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Донецкая область продолжает оставаться регионом наиболее активных боевых действий. Постоянные вражеские обстрелы продолжают разрушать мирные населенные пункты. Среди них – сети и энергооборудование. Несмотря на тяжелую ситуацию, за вчера энергетикам удалось восстановить электричество в домах 1,2 тысячи семей прифронтового региона.

Не стихают и вражеские удары по Днепропетровской области. Особенно страдает юг региона, приближенный к зоне боевых действий. 7 декабря энергетики смогли вернуть свет почти 1,3 тысячи домов местных жителей и продолжают работать над возвращением электричества еще около 600 домов.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение ноября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет почти одному миллиону семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских атак.