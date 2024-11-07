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Енергетики повернули світло жителям Київської області після ранкової атаки, - ДТЕК

Четвер 07 листопада 2024 15:01
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Енергетики повернули світло жителям Київської області після ранкової атаки, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло жителям Київської області після ранкової атаки (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У Київській області енергетики ДТЕК повернули світло всім людям, що були без електроенергії внаслідок останньої російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"Сьогодні через падіння ворожих дронів у Київській області було зафіксовано два пошкодження високовольтних мереж. Ми оперативно перезаживили домівки клієнтів і повернули світло 2 тисячам родин", - йдеться в ньому.

Зазначається, що зараз всі родини Київської області вже зі світлом. Водночас енергетики вже оцінили масштаби пошкоджень та приступили до ремонту ліній.

Нещодавно повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова завершив ключові етапи підготовки електричних мереж до проходження опалювального сезону.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада росіяни здійснили атаку на Київ із використанням безпілотників. Силам ППО вдалося знищити понад 30 дронів.

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ДТЕК Київська область
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