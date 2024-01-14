Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)

Упродовж 12 та 13 січня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 8 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 7 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

В Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання. "Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом двох діб вдалося повернути електропостачання 7013 родинам у 8 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії. Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за перший тиждень 2024 року енергетики ДТЕК відновили електропостачання в оселях майже 554 тис. родин у 188 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва, знеструмлених через ворожі обстріли.