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Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК

Неділя 14 січня 2024 18:39
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Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Упродовж 12 та 13 січня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 8 населених пунктів Донецької області, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 7 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

В Донецькій області тривають активні бойові дії. Постійних руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

"Попри постійну небезпеку, фахівцям ДТЕК Донецькі електромережі протягом двох діб вдалося повернути електропостачання 7013 родинам у 8 населених пунктах Донеччини", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за перший тиждень 2024 року енергетики ДТЕК відновили електропостачання в оселях майже 554 тис. родин у 188 населених пунктах Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та Києва, знеструмлених через ворожі обстріли.

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Донецька область ДТЕК
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