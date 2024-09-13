Енергетики повернули світло у 98 населених пунктів після негоди, - ДТЕК

Зокрема, вони відновили електропостачання після негоди, що пройшла на Одещині в ніч на 12 вересня. Ремонтні бригади полагодили 15 повітряних ліній, відновили роботу 361 трансформаторної підстанції та повернули електропостачання для 15 тисяч родин у 81 населеному пункті.



Так, у Дніпропетровській області сильний вітер знеструмив 2369 родин у 17 населених пунктах. До відновлювальних робіт було залучено 12 бригад енергетиків. Вони відновили роботу 68 трансформаторних підстанцій і 8 ліній електропередач.



Загалом цього тижня енергетики ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях відновили роботу 429 трансформаторних підстанцій і 23 повітряних ліній, повернувши світло для майже 17,5 тисячі родин у 98 населених пунктах.



Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тисяч родин, що були без електрики через обстріли.