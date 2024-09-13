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Енергетики повернули світло у 98 населених пунктів після негоди, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло у 98 населених пунктів після негоди (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики ДТЕК повернули світло понад 17 тисяч родин у 98 населених пунктах Одеської та Дніпропетровської областей, що були без електрики через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зокрема, вони відновили електропостачання після негоди, що пройшла на Одещині в ніч на 12 вересня. Ремонтні бригади полагодили 15 повітряних ліній, відновили роботу 361 трансформаторної підстанції та повернули електропостачання для 15 тисяч родин у 81 населеному пункті. 
 
Так, у Дніпропетровській області сильний вітер знеструмив 2369 родин у 17 населених пунктах. До відновлювальних робіт було залучено 12 бригад енергетиків. Вони відновили роботу 68 трансформаторних підстанцій і 8 ліній електропередач. 
 
Загалом цього тижня енергетики ДТЕК в Одеській та Дніпропетровській областях відновили роботу 429 трансформаторних підстанцій і 23 повітряних ліній, повернувши світло для майже 17,5 тисячі родин у 98 населених пунктах. 
 
Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тисяч родин, що були без електрики через обстріли.

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ДТЕКДніпропетровська областьЕлектроенергія