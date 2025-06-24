Енергетики потрапили під обстріл під час робіт на Донеччині, - ДТЕК

"Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі продовжують працювати на Донеччині попри те, що відновлювати світло тут стає все важче та небезпечніше. Ворог атакує регіон щоденно, тож все частіше потрапляють під обстріли і бригади енергетиків. Цього разу фахівці енергокомпанії їхали на огляд лінії в одному із прифронтових населених пунктів, як поряд стався приліт FPV-дрону", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики не постраждали, але пошкоджень зазнала автівка ремонтної бригади.

Загалом з початку року внаслідок регулярних дронових атак були поранені двоє енергетиків.

Раніше енергетики ДТЕК Ріната Ахметова отримали відзнаку президента за ліквідацію наслідків масованих ракетних ударів.