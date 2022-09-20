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Енергетики посилено готуються до зими, - експерт

Фото: енергетики посилено готуються до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Українські енергетики посилено готуються до проходження опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інвестиційного банкіра Сергія Фурсу.

"Я бачив, що сьогодні Ахметов звітував, що вони дали вугілля "Центренерго". Наскільки я чув, запаси вугілля достатні, плюс-мінус. Те що я розумію, люди серйозно займаються підготовкою до зими і запаси є, але є завжди якась невизначеність пов’язана з війною", - сказав експерт.

За словами Фурси, в Україні діє тимчасова заборона на експорт вугілля.

"Те що я чув - там достатній об’єм. Але люди можуть брехати, ми всі можемо помилятися або Путін може кудись там влучити ракетою - тому загадувати важко", - додав експерт.

Нагадаємо, минулого тижня компанія ДТЕК підтримала теплоелектростанції державної "Центренерго" та надала їй додаткові обсяги вугілля для проходження опалювального сезону.

Перша партія в 50 тис. тонн вже була відвантажена для державної генерації.

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Опалювальный сезон