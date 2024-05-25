Енергетики попереджають про довші відключення світла у Києві та низці областей

Енергетики дають гірші прогнози щодо споживання електроенергії для Києва. Графіки відключень сьогодні будуть діяти довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook та ДТЕК.

"На цей раз "Укренерго" для Києва дає коригування в гіршу сторону", - зазначив він.

За словами гендиректора Yasno, відключення світла у Києві сьогодні, 25 травня, будуть тривати у період з 20:00 до 24:00, що на дві години довше, ніж планувалося.

Покриття потреб у столиці тримається на рівні 80%, що на 7% менше за прогноз.

ДТЕК підтверджує, що графіки відключень світла у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях діятимуть з 20:00 до 24:00.

Нагадаємо, Міністерство енергетики зранку 25 травня повідомило, що ввечері в Україні можливі відключення світла за графіками. Планувалося, що обмеження будуть введені з 20:00 до 22:00.