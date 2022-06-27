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Энергетики за неделю вернули свет 57 тысячам семей в зоне боевых действий, - ДТЭК

Фото: энергетики за неделю вернули свет 57 тысячам семей в зоне боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За прошедшую неделю украинские энергетики вернули свет 57 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской области, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Несмотря на опасность, связанную с боевыми действиями в Донецкой области, энергетики ДТЭК за неделю с 20 по 26 июня вернули свет 54,5 тысячи семей в 91 населенном пункте Донецкой области. В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетикам приходится чуть ли не ежедневно проводить ремонты сетей и возвращать свет жителям", - сообщили ДТЭК.

Также продолжаются регулярные обстрелы Днепропетровской области. В частности, регулярно подвергаются обстрелам населенные пункты Зеленодольской общины, граничащей с Херсонской областью. За прошедшую неделю аварийные бригады ДТЭК вернули свет более 2 тысячам домов. В некоторые дома свет возвращали несколько раз за неделю, из-за регулярных обстрелов.

"Аварийные бригады энергетиков непрерывно работают уже 124 суток, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - говорят в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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