Энергетики локализовали возгорание на территории Бурштынской ТЭС

Энергетики Бурштынской ТЭС локализовали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу станции.
"18 августа в 16:50 энергетики Бурштынской ТЭС отключили от сети энергоблок №3 из-за пожара маслобаке на отметке 9.6.Пострадавших нет. Отключение энергоблока не повлияло на электроснабжения Бурштынского энергоострова", - сообщили в компании.
Возгорание случилось в одном из маслоблоков на территории станции. На место прибыли специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Бурштынская ТЭС расположена возле города Бурштын в Ивано-Франковской области. Установленная мощность - 2334 МВт, состоит из 12 энергоблоков мощностью 200 МВт каждый.
Напомним, Бурштынская ТЭС (БуТЭС) - тепловая электростанция, расположенная возле города Бурштын (Ивано-Франковская область) на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. Установленная мощность - 2334 МВт. БуТЭС входит в состав ПАО "Западэнерго". С 1 июля 2002 года Бурштынская ТЭС отделена от объединенной энергосистемы Украины и работает в составе "Бурштынского острова" и параллельно с объединенной энергетической системой европейских стран (ENTSO-E). Присоединение к ENTSO-E открыло возможности для увеличения экспортных поставок электроэнергии с Украины.