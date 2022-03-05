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Энергетики Кураховской ТЭС обеспечили жителей Курахово питьевой водой, - мэр

Автор: Артем Горовенко

Работники ДТЭК Кураховская ТЭС обеспечили жителей города питьевой водой с фильтровальной станции ТЭС.

Об этом написал мэр Курахово Роман Падун в Facebook.

"Совместно с энергетиками ДТЭК Кураховской ТЭС организовали подвоз питьевой воды с фильтровальной станции. Воду можно получить в пунктах разлива. Спасибо энергетикам, которые оперативно откликнулись на наши просьбы и помощь", - написал он.

Падун подчеркнул, что ранее поставки канальной воды из Южнодонбасского водопровода были прекращены в результате обстрелов.

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ТЭССлужба безопасности Украины