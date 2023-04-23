Енергетики Франції анонсували акції протесту: хочуть знеструмити Канський кінофестиваль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Таким чином організація відреагувала на заяву глави держави про 100 днів примирення" після ухвалення пенсійної реформи. Профспілка пригрозила залишити без світла Каннський кінофестиваль, Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", - йдеться у заяві профспілки.