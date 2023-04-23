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Енергетики Франції анонсували акції протесту: хочуть знеструмити Канський кінофестиваль

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Париж, Неділя 23 квітня 2023 07:05
Енергетики Франції анонсували акції протесту: хочуть знеструмити Канський кінофестиваль Фото: енергетики Франції анонсували акції протесту (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Об'єднання працівників французької енергетики пообіцяло президенту Еммануелю Макрону 100 днів "гніву та акцій протестів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Таким чином організація відреагувала на заяву глави держави про 100 днів примирення" після ухвалення пенсійної реформи. Профспілка пригрозила залишити без світла Каннський кінофестиваль, Гран-прі "Формули-1" у Монако, тенісний турнір Roland Garros та театральний фестиваль в Авіньйоні.

"Макрон обіцяв, що за 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми зовсім не змирилися. У травні робіть, що хочете! Каннський кінофестиваль, Гран-прі Монако, Roland Garros, фестиваль в Авіньйоні можуть пройти у темряві", - йдеться у заяві профспілки.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Франції Еммануель Макрон підписав закон про пенсійну реформу, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію.

Зазначимо, що у Франції кілька місяців відбувалися масові протести проти пенсійної реформи. Останні з них відбулися у п'ятницю після рішення Конституційної ради. Зокрема, у місті Ренн група мітингувальників підпалила поліцейську дільницю.

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