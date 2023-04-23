Энергетики Франции анонсировали акции протеста: хотят обесточить Каннский кинофестиваль
Объединение работников французской энергетики пообещало президенту Эммануэлю Макрону 100 дней "гнева и акций протестов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Таким образом организация отреагировала на заявление главы государства о 100 днях примирения" после принятия пенсионной реформы. Профсоюз пригрозил оставить без света Каннский кинофестиваль, Гран-при "Формулы-1" в Монако, теннисный турнир Roland Garros и театральный фестиваль в Авиньоне.
"Макрон обещал, что за 100 дней успокоит нас. Мы же обещаем ему 100 дней гнева и акций протеста. Мы совершенно не смирились. В мае делайте, что хотите! Каннский кинофестиваль, Гран-при Монако, Roland Garros, фестиваль в Авиньоне могут пройти в темноте", - говорится в заявлении профсоюза.
Напомним, что 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию.
Отметим, что во Франции несколько месяцев проходили массовые протесты против пенсионной реформы. Последние из них прошли в пятницу после решения Конституционного совета. В частности, в городе Ренн группа митингующих подожгла полицейский участок.
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