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Енергетики ДТЕК забезпечили електроенергію новий водогін після підриву Каховської ГЕС

Середа 20 вересня 2023 17:08
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Енергетики ДТЕК забезпечили електроенергію новий водогін після підриву Каховської ГЕС Фото: енергетики ДТЕК забезпечили електроенергію новий водогін після підриву Каховської ГЕС (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

На Дніпропетровщині енергетики встановили 14-тонний трансформатор для живлення нового водогону, що забезпечуватиме водою жителів Криворізького району після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наприкінці серпня мешканці Дніпропетровської області, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, вперше отримали воду з магістрального водогону Інгулець-Південне. Для його живлення енергетикам ДТЕК довелося оперативно оновити обладнання та замінити трансформатор на підстанції 35 кВ.

"Розуміючи необхідність терміново забезпечити мешканців водою, ми зосередили всі сили, щоб оперативно подати напругу на новий водогін. Наразі завершили оновлення високовольтної підстанції, що живитиме одну з частин нового водогону. Для вирішення цієї задачі замінили трансформатор 2,5 МВА на майже втричі потужний – 6,3 МВА. Це допоможе забезпечити водогін необхідною електрикою, а жителів Криворізького району – довгоочікуваною водою", - повідомили у ДТЕК Дніпровські електромережі.

Трансформатор вагою понад 14 тон доставили з Дніпра. Щоб замінити обладнання на електропідстанції, знадобилося два дні, 8 бригад та 7 додаткових одиниць спецтехніки.

У ДТЕК також повідомляють, що працювали без відключення світла мешканців Широківської та Новолатівської громад без світла. На час роботи встановлювали 10 генераторів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що енергетики ДТЕК відновили роботу високовольтної лінії 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури водопостачання та водовідведення Херсону, та ввели в роботу підстанцію, яка вийшла з ладу через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

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