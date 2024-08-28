Енергетики ДТЕК повернули світло для 39 тисяч родин
Енергетики ДТЕК повернули світло для 39 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Зазначається, що найбільше відновлень було у Дніпропетровській області, південь якої постійно страждає від ворожих ударів. Тут за минулу добу енергетики повернули світло у 35 тисяч осель.
Тим часом Донецька область залишається ареною найбільш активних боєзіткнень. Попри постійні обстріли за добу енергетикам вдалося повернути світло у домівки 3,7 тисячі родин.
Ще для 390 родин, чиї оселі знеструмлювалися внаслідок обстрілів, енергетики відновили світло у Одеській області.
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, фахівці ДТЕК повертали світло вже десятки разів через масштабні руйнації внаслідок обстрілів.
Нагадаємо, за минулий тиждень ДТЕК Ахметова повернув світло у 433 тисяч осель на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.
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