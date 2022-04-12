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Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу, - ДТЭК

Фото: энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийно-ремонтные бригады частично восстановили электроснабжение освобожденных от оккупантов Ирпеня и Бучи Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение для 4 600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Великая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа, Мечта. Также восстановили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоское Броварского района", - сообщили в компании.

В Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5000 домов.

Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где идут бои.

"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Бахмутский. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в компании.

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ИрпеньЭлектроэнергияБуча