ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу, - ДТЭК

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 15:43
Энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу, - ДТЭК Фото: энергетики частично вернули свет в освобожденные от оккупантов Ирпень и Бучу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийно-ремонтные бригады частично восстановили электроснабжение освобожденных от оккупантов Ирпеня и Бучи Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В течение 11 апреля электромонтерам ДТЭК удалось восстановить электроснабжение для 4 600 семей в 31 населенном пункте Киевской области. В частности, в Бучанском районе частично свет вернули в города Ирпень и Бучу. В Броварском районе частично восстановлено электроснабжение в селах Великая Дымерка, Бобрик, Богдановка, Победа, Мечта. Также восстановили электроснабжение газораспределительного пункта в селе Плоское Броварского района", - сообщили в компании.

В Донецкой области свет вернули в 15 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области для почти 5000 домов.

Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для более 9500 семей на освобожденной территории Киевской области и в Донецкой области, где идут бои.

"Без света остается 183 населенных пункта в Донецкой области. Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий и Бахмутский. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень Электроэнергия Буча
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше