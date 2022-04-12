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Енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь і Бучу, - ДТЕК

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Вівторок 12 квітня 2022 15:43
Енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь і Бучу, - ДТЕК Фото: енергетики частково повернули світло у звільнені від окупантів Ірпінь і Бучу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Аварійно-ремонтні бригади частково відновили електропостачання звільнених від окупантів Ірпеня та Бучі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Упродовж 11 квітня електромонтерам ДТЕК вдалося відновити електропостачання для 4 600 родин в 31 населеному пункті Київської області. Зокрема, у Бучанському районі частково світло повернули у міста Ірпінь та Бучу. У Броварському районі частково відновлено електропостачання у селах Велика Димерка, Бобрик, Богданівка, Перемога, Мрія. Також відновили електропостачання газорозподільчого пункту у селі Плоске Броварського району", - повідомили в компанії.

У Донецькій області світло повернули у 15 населених пунктів у Покровському та Бахмутському районах Донецької області для майже 5000 осель.

Загалом за минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для понад 9500 родин у звільненій території Київської області та в Донецькій області, де точаться бої.

"Без світла лишається 183 населених пункти на Донеччині. Найскладніші напрямки - Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Бахмутський. Тут через активні бойові дії регулярно пошкоджуються електромережі та підстанції. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в компанії.

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