Енергетика по всій Україні під масованим ракетним ударом, - Міненерго

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом", - написав він.

За його словами, енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми.

"Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - додав міністр.

Ракетний удар по Україні

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Вибухи чують по всій Україні. Зокрема їх чули в Одесі, Черкаській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях.

В Одесі після сильних вибухів у декількох районах зникли вода та світло.