"Енергетичне перемир’я". Що сказав Трамп і як на це відреагувала Україна та РФ

Що сказав Трамп

По обіді у неділю американський лідер написав про "енергетичне перемир’я" у Truth Social.

"Від цього моменту у війні між Росією та Україною діє ЕНЕРГЕТИЧНЕ ПЕРЕМИР'Я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання", - написав президент США.

Варто зазначити, що цьому передувало ще одне неочікуване рішення Трампа. Минулого тижня президент Володимир Зеленський анонсував переговори з США. Команда переговірників від України мала провести дводенну зустріч (9 та 10 жовтня) зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Майямі.

Саме під час цих переговорів Трамп раптово оголосив про домовленість із диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизелю на американський і світовий ринки.

Як заявив Трамп, за умовами угоди Росія поставить понад 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, ще 500 тисяч тонн - протягом листопада, і 1 млн тонн - одразу після цього.

"Нафтова угода з Росією - це велика справа. Це величезні обсяги нафти, які надходять до нашої країни. Чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну", - сказав він.

А от у зростанні цін на дизель Трамп звинуватив Україну. Нібито через удари ЗСУ по російським НПЗ ціни йдуть вгору, тож він вимагає від України припинити такі удари. Крім того, він заявив, що Україні потрібен новий лідер, який здатний домовлятися.

"Я пропоную, щоб в Україні з’явився новий лідер, здатний укладати угоди. Чомусь Зеленський ніколи не укладає угод", - заявив він.

Як реагує Україна

Україна про чергові рішення Трампа зазвичай дізнається зі ЗМІ, як і всі. Це підтвердив і сам Зеленський, зазначивши, що оголошення про “енергетичне перемир’я” стало для нього новиною.

“Якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир'я, Україна також погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли починається перемир'я”, - зазначив він, коментуючи пост Трампа.

Пізніше у вечірньому зверненні Зеленський повторив, що Україна підтримує всі формати припинення вогню і готова не бити по російській енергетиці, якщо і від РФ будуть аналогічні кроки. Втім, як додав президент, протягом всього дня в небі були російські дрони, а під вечір був удар по енергетиці Харкова - по ТЕЦ-5.

Зазначимо, що і в Києві вчора були удари по енергетиці, частина міста залишилась без світла і, як наслідок, без води.

Відреагував Зеленський і на заяву Трампа про “нового лідера” для України. За словами президента, якщо буде 60-денне перемир’я, Україна проведе вибори.

Що каже Росія

Після оголошення про дизельну угоду Росія достроково скасувала обмеження на експорт. А віцепрем'єр РФ Олександр Новак назвав таке рішення кроками до стабілізації світового енергоринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.

Відреагували у Кремлі і на заяву Трампа про “нового лідера” для України, назвавши її “знаковою і історичною”.

"Президент Трамп приєднався до численних прихильників думки, що Україні потрібне керівництво, яке справді прагне миру, а не розпалює війну”, - цинічно заявив спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Крім того, у російських ЗМІ вже з’явилась інформація, що в Москві чекають на новий візит американських переговоринів Віткоффа та Кушнера.

А от на "енергетичне перемир'я" Трампа у Путіна поки офіційно не реагували. Хоча, така ідея давно не нова і росіяни неодноразово заявляли, що виступають за переговори, але робити паузи у своїй "СВО" на цей час не планують.

Про "енергетичне перемир'я" говорили ще у вересні, українське МЗС тоді заявляло, що чекає від РФ перелік об'єктів, але інформації про те, чи передали росіяни такий список - не було.

Що відомо про ідеї перемир'я

Зазначимо, нещодавно очільник МЗС Андрій Сибіга заявляв, що Україна має кілька пропозицій від партнерів щодо перемир'я. Мова йде як про енергетичне, так і про морське. Над розблокуванням Чорного моря, наприклад, працюють Туреччина та Єгипет.

"Ми маємо чотири пропозиції (Туреччина, Єгипет, Індія, США, - ред.). Найбільш широка - пропозиція Індії. Вперше Індія запропонувала відігравати роль. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Що стосується енергетики - це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", - наголосив Сибіга.

За даними ЗМІ, Індія запропонувала перемир'я між Україною та Росією, яке охоплює захист інфраструктури, постачання зерна та енергоносіїв через чорноморські порти, а також безпеку комерційного судноплавства. Відповідний план Індія передала Україні та РФ.

У Кремлі підтверджували, що отримали мирний план від Індії, але подробиць не розголошували.