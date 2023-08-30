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Енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими, - ДТЕК

Середа 30 серпня 2023 19:49
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Енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими, - ДТЕК Фото: енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Енергетичні компанії, Міністерство енергетики та системний оператор "Укренерго" консолідували зусилля, щоб підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Зараз всі енергетичні компанії в Україні разом з "Укренерго", Міністерством енергетики, Регулятором таким єдиним фронтом готуються до зими. Всі разом консолідовано працюють на результат. Це важливо, бо завдяки спільним зусиллям можна забезпечити максимальну готовність до дуже непростої зими", - сказав він.

Сахарук додав, що в рамках цієї консолідованої роботи ДТЕК виконує поточні ремонти енергоблоків своїх ТЕС. 9 ремонтів вже зроблено, 7 в процесі, а до кінця року загалом буде полагоджено 27 енергоблоків.

Також ДТЕК працює над видобутком вугілля, щоб ТЕС компанії були забезпечені необхідним ресурсом. За його словами, в поточному році вже 15 нових вугільних лав вдалося ввести в роботу. Сахарук зазначив, що за потреби компанія готова допомогти державній генерації з вугіллям.

"Робота йде комплексна, системна, і, я маю надію, що до зими ми будемо максимально готові, попри те, що вона буде дуже непростою", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК інвестує 11 мільярдів гривень у підготовку ТЕС і шахт до зими.

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ДТЕК Опалювальный сезон
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