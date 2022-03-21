Без енергетичного ембарго, але з економічним тиском. Кулеба анонсував 5-й пакет санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями щодо чергового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії за війну проти України.

Брюссель поки не наважився запровадити обмеження на купівлі енергоносіїв з РФ. Однак, в пакеті будуть інші економічні обмеження для російських компаній і громадян.

"На жаль, повинен констатувати, що через позиції дипломатів окремих держав у п'ятий пакет не включать ембарго на постачання російської нафти та газу на ринки ЄС. Але там будуть інші економічні речі, і ми цей пакет обов'язково дотиснемо", – заявив дипломат.