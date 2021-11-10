Энергетический кризис и антиковидные протесты: Россия готовит новую волну дестабилизации в Украине

По его словам, Россия уже постепенно обрезает транзитный потенциал Украины, сужает возможности реверсных поставок в Украину газа и блокирует доступ к альтернативным источникам голубого топлива.

"С ноября Москва блокирует экспорт энергетического угля в Украину и под надуманными предлогами препятствует его поставкам из Казахстана. Кремль разрешил поставки электроэнергии из Беларуси, но в незначительных объемах и в самый кризисный момент может спровоцировать блэкаут и веерные отключения электроэнергии", - отметил Демченко.

Также Россия будет провоцировать антиковидные протесты. Через соцсети пытается подорвать доверие к вакцинации. По его словам, дестабилизация предусматривает масштабную дискредитацию украинской власти по различным обвинениям: попадание под тотальный контроль Запада, причастность к коррупционной деятельности и даже принадлежность к агентуре российских спецслужб.

Праворадикальные силы будут подстрекать на активную борьбу с "внутренней оккупацией", отметил Демченко.

"Это предполагает массовые спекуляции на текущих проблемах, позиционирование их как результат некомпетентности украинской власти и пренебрежение ею национальными интересами, а также нагнетание истерии вокруг якобы "неизбежного государственного переворота в Украине уже в первом полугодии 2022 года", - заявил Демченко.