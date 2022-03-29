Энергетическая отрасль потеряла 2 млрд долларов в результате войны, - Галущенко

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в интервью ЕП .

"Сегодня убытки оцениваются уже на уровне около двух миллиардов долларов. Здесь учитывается не только стоимость самого актива, а и то, сколько бы он мог выработать электроэнергии, и заработать на ее продаже", - сказал он.

Галущенко подчеркнул, что оккупанты полностью уничтожили Охтырскую ТЭЦ, захватили Луганская ТЭС, а также повредили Черниговскую ТЭЦ и пытались обстреливать Трипольскую ТЭС.

Он добавил, что были затоплены 2 из 33 шахт, которые подчинены Минэнерго, и они не подлежат восстановлению, а также есть угроза затопления шахт шахтоуправления "Южно-Донбасское-1".

Также министр подчеркнул, что с начала войны добыча угля упала на 30%, газа - на 15%, а потребление электроэнергии упало на 30%.