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Енергетична галузь втратила 2 млрд доларів внаслідок війни, - Галущенко

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Вівторок 29 березня 2022 16:05
Енергетична галузь втратила 2 млрд доларів внаслідок війни, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетична галузь України отримала близько 2 млрд доларів збитків внаслідок нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка в інтерв'ю ЕП.

"Сьогодні збитки оцінюються вже на рівні близько двох мільярдів доларів. Тут враховується не тільки вартість самого активу, а і те, скільки б він міг виробити електроенергії, і заробити на її продажі", - сказав він.

Галущенко підкреслив, що окупанти повністю знищили Охтирську ТЕЦ, захопили Луганська ТЕС, а також пошкодили Чернігівську ТЕЦ і намагались обстрілювати Трипільську ТЕС.

Він додав, що були затоплені 2 з 33 шахт, які підпорядковані Міненерго, та вони не підлягають відновленню, а також є загроза затоплення шахт шахтоуправління "Южно-Донбаське-1".

Також міністр підкреслив, що з початку війни видобуток вугілля впав на 30%, газу - на 15%, а споживання електроенергії впало на 30%.

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