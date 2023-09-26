"Енергатом" має підвищити ефективність для виплати боргів на ринку електроенергії, - нардеп

Держкомпанія "Енергоатом" має можливості збільшити надходження від продажу електроенергії та зменшити перевитрати на корупційних закупівлях, що дозволить компанії погашати заборгованість на ринку електроенергії України.

"На комітеті (засідання комітету з енергетики та ЖКГ, - ред.) три тижні тому Енергоатом сказав, що вони закриють всі борги, які вони мають, до кінця року. Це виглядало малореалістично, але це було оголошено на комітеті. Я дещо сумнівалася в цих цифрах, але така політична заява була зроблена»" - сказала Совсун.

За її словами проблеми в "Енергоатомі" складаються з трьох рівнів, де на першому місці стоїть корупція на закупівлях.

"Друге - це системна проблема на енергоринку, де через занижені тарифи немає достатньої ліквідності. Відповідно борги йдуть по всьому ланцюжку та доходять, в тому числі, до "Укренерго", у якого не вистачає грошей для того аби ремонтувати підстанції. А третє - це проблеми поганого управління, в тому числі, поганої торгівельної стратегії, через яку вони виручають значно менше грошей ніж могли б", - додала нардеп.

Вона зазначила, що підняття тарифів на електроенергію, яке відбулося влітку, лише частково вирішило проблему ліквідності на ринку електроенергію і дозволило уникнути катастрофи лише на деякий час.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" за вересень зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 4 млрд грн. Також компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.