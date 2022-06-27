Эмиссия гривны давит на валютный рынок: в НБУ назвали причины роста курса доллара

"Такие последствия наиболее наглядно проявляются во влиянии на валютный рынок. Выпущенные в обращение гривны попадают на валютный рынок, давят на обменный курс", - говорится в сообщении.

НБУ для удовлетворения спроса на валюту постоянно проводит интервенции, объем которых ежемесячно увеличивается, что истощает международные резервы.

"Такое сокращение международных резервов пока не компенсируется международной помощью. Если через эмиссионное финансирование бюджета международные резервы НБУ иссякнут, это создаст угрозу значительной девальвации валюты и стремительного ускорения инфляции. Со своей стороны, это усиливает риски для финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, по итогам января-мая 2022 года дефицит госбюджета был больше, чем за целый год в 2021 и 2020 годах. Доходы бюджета сократились (в том числе из-за льготного налогообложения импорта), в то же время расходы существенно выросли, прежде всего на военные нужды и социальные программы. На сегодня ежемесячные финансовые потребности правительства оцениваются в около 5 млрд долларов.

"С начала широкомасштабной агрессии России против Украины поддержка правительства со стороны Национального банка стала преобладающей, однако она не может быть альтернативой финансированию дефицита бюджета из других источников, таких как привлечение международного и рыночного финансирования", - отметили в НБУ.

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины и является форумом для экспертного обсуждения системных рисков, угрожающих финансовой стабильности государства. Ее членами являются руководители финансовых ведомств Украины.