Емір Катару прибув до Москви говорити з Путіним про Україну

Емір Катару, шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, сьогодні, 17 квітня, прибув до Москви на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери країн обговорюватимуть війну в Україні та Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У Кремлі візит АльТані назвали "дуже важливим".

Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що лідери проведуть "серйозну розмову" з широкого кола питань і підпишуть низку угод.

"Зараз важко переоцінити роль Катару у багатьох регіональних і навіть світових справах, - зазначив Пєсков.

Він також додав, що російсько-катарські відносини динамічно розвиваються, контакти між главами держав є досить частими.

Міністр у справах зовнішньої політики Катару Мохаммед Аль-Хулайфі повідомив російським ЗМІ, що переговори еміра з Путіним торкнуться України, Сирії, Сектора Гази та енергетики, зокрема скрапленого природного газу (СПГ).

Посередництво Катару

Катар неодноразово намагався виступати посередником між Росією та Україною, а також допомагав у поверненні дітей з обох країн, розлучених із батьками під час війни.

На цьому тижні Росія та Катар підтвердили, що їхні лідери обговорять зусилля щодо досягнення мирної угоди для завершення війни в Україні.

Посередництво США

Додамо, що США намагаються грати головну роль посередника між Україною та Росією щодо завершення війни. Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне "покласти край кровопролиттю", однак прориву поки не досягнуто.