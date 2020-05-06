Эмир Катара предложил Украине гуманитарную медпомощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которого шейх предложил предоставить гуманитарную помощь в виде медицинских средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора собеседники обсудили ситуацию с распространением пандемии COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению вируса. Эмир Катара предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Также поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества. Зеленский положительно оценил перспективы в этом направлении, и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной и энергетической безопасности, а также реализацию взаимовыгодных проектов в инфраструктурной и портовой сферах.

"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры - прежде всего современных больниц и качественных дорог по всей Украине. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млрд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать надежную защиту катарских инвестиций", - отметил Зеленский.

Также президент поздравил Эмира и народ Катара со священным месяцем Рамадан и выразил благодарность катарским партнерам за содействие в возвращении украинских граждан домой и эффективное взаимодействие между авиационными компаниями обеих стран.

Напомним, в конце марта президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель. Во время разговора речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Мирового банка.