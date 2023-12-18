Emily Resort та його засновник Козловський передали на ЗСУ 2 млн гривень

Допомогу отримали воїни А2943 військової частини. Ці кошти підуть на підтримку воїнів у боротьбі з ворогом. На них придбають та відремонтують засоби зв'язку, спецтехніку та транспортні засоби для забезпечення нагальних потреб підрозділів, які виконують бойові завдання.

"Наша країна та наші військові потребують підтримки. Українські збройні сили кожного дня метр за метром женуть ворога з нашої землі, захищають кожного українця, дають можливість працювати, жити, виховувати дітей. Для воїнів важлива наша фінансова підтримка та допомога. Я радий, що сьогодні ми можемо забезпечити воїнів, які звернулись до нас за допомогою, необхідними коштами для придбання військової техніки, зброї, транспортних засобів. Така підтримка не лише допоможе вести ефективні бойові дії, вона підвищує морально-психологічний стан воїнів, збільшує їхню відданість Україні", - зазначив бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно Григорій Козловський і ФК "Рух" разом з Emily Resort влаштували святковий вікенд для дітей до Дня Святого Миколая.

Крім того, на початку повномасштабної війни на базі спорткомплексу та академії "Руху" Григорій Козловський розгорнув штаб з надання допомоги вимушеним переселенцям.

В березні на території академії було розгорнуто ініціативу "Понад усе", головною метою якої є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. А вже з квітня проєкт почав працювати з першими пацієнтами.

Влітку Григорій Козловський спільно з Юлією Думанською передали у військовий госпіталь Львова два життєво-важливі апарати вартістю 4 мільйони гривень.