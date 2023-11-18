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Емігранти намагалися незаконно потрапити з РФ до Фінляндії, прикордонники задіяли газ

Ілюстративне фото. Група людей намагалася незаконно потрапити з Росії до Фінляндії, прикордонники застосували газ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Група із тридцяти осіб прибула на кордон і не підкорялася вимогам прикордонників. Співробітникам довелося випустити сльозогінний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Увечері в п'ятницю близько тридцяти людей прибули до прикордонного переходу Ніралу. Вони намагалися перетнути кордон, але прикордонники їх зупинили. Один із прибулих спробував пробігти повз прикордонники, але ті його затримали і застосували до нього сльозогінний газ.

Начальник прикордонного посту Нійрала назвав те що сталося поспіхом. Після цього ситуація нормалізувалася, і прибулі доставлені на прикордонний контроль.

Співробітник заявив, що прикордонники були попереджені про наближення групи завдяки датчикам. За його словами, прикордонники були готові до подібних ситуацій, оскільки у п'ятницю часто відбувається ажіотаж.

Ситуація на кордоні Фінляндії та Росії

Фінляндія закрила чотири пропускні пункти на східному кордоні в ніч із 17 на 18 листопада. Це пов'язано з великою кількістю біженців, які шукають притулок. Пункти закрито до 18 лютого 2024 року.

Також ми повідомляли, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект.

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