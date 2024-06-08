UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Ємені хусити затримали 11 співробітників ООН

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Ємені за нез'ясованих обставин повстанці-хусити затримали 11 місцевих співробітників установ ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Представник ООН Стефан Дюжаррік у Нью-Йорку визнав, що було викрадено 11 співробітників організації.

"Ми дуже стурбовані цими подіями та активно шукаємо роз'яснень у де-факто влади хуситів щодо обставин затримань та, найголовніше, забезпечення негайного доступу до цих співробітників ООН», — сказав він журналістам.

За даними ООН, з 11 осіб дев'ять чоловіків та двоє жінок. Вони є співробітниками агентства ООН з прав людини , ЮНІСЕФ, Всесвітньої продовольчої програми та ЮНЕСКО.

Організація Save the Children повідомила AP, що занепокоєна місцезнаходженням одного з її  співробітників у Ємені і робить все можливе, щоб забезпечити його безпеку та благополуччя".

Активісти опублікували відкритий онлайн-лист, закликаючи хуситів негайно звільнити затриманих, оскільки, якщо вони цього не зроблять, це "допоможе ізолювати країну від світу".

Human Rights Watch, цитуючи членів сімей затриманих, заявила, що "влада хуситів не розкрила місцезнаходження людей, яких вона затримала, і не дозволила їм спілкуватися зі своїми роботодавцями чи сім'ями".

Хусити атакують судноплавство в коридорі Червоного моря через війну Ізраїлю та ХАМАС у секторі Газа.

Нещодавно бойовики атакували чергове торговельне судно біля узбережжя Ємену. За даними британської охоронної фірми Ambrey, вибух поблизу судна стався у четвер приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНЄмен