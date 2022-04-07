Эмбарго на российскую нефть введут, вопрос – ценой скольких жизней украинцев, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что нового пакета санкций против России недостаточно для прекращения войны в Украине. Он настоял на скорейшем введении эмбарго на экспорт российской нефти.

"Сегодня западные государства объявили о новом пакете санкций против Российской Федерации. Блокируются новейшие инвестиции в Россию, используются системные ограничения против нескольких больших банков, добавляются также и персональные санкции. Этот пакет смотрится эффектно. Но его вряд ли можно назвать соизмеримым тому злу, которое мир увидел в Буче, Мариуполе, Харькове, в попытке России начать новое глобальное кровавое наступление на Донбассе", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что Украина продолжает настаивать на полном блокировании всей российской банковской системы от международных финансов. Также продолжим настаивать на отказе цивилизованного мира от российской нефти. Именно нефтяной экспорт – одна из основ российской агрессивности и одна из основ того, что руководство Российской Федерации может позволить себе относиться несерьезно к переговорам о прекращении войны и об освобождении украинских территорий.

Президент Украины подчеркнул, что эмбарго на поставку российской нефти все равно будет применено. Вопрос только в том, сколько еще украинцев и украинок российские военные успеют убить за это время.

Зеленский также заявил: "Если не будет действительно болезненного пакета санкций против России и если не будет реально необходимого нам снабжения оружием, в отношении которого мы обращались много раз, то это будет рассматриваться Россией как разрешение идти дальше, наступать, начать новую кровавую волну в Донбассе".