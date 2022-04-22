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Эмбарго на российский газ не положит конец войне против Украины, - Шольц

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Немецкий канцлер Олаф Шольц уверен, что эмбарго на российский газ не положит конец войне против Украины. По его мнению, оно серьезно снизит экономические возможности Европы для ее послевоенного восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

"Я вообще не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы (президент России, - ред.) Путин был открыт для экономических аргументов, он бы никогда не начал эту безумную войну", - отметил Шольц.

По его словам, немецкие власти хотят избежать экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются.

"Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", - добавил канцлер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об уверенности в том, что Евросоюз введет хотя бы эмбарго на российскую нефть.

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Российская ФедерацияГерманияГазОлаф Шольц