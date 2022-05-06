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Эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе, - Орбан

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не может поддержать новый пакет санкций Евросоюза против России в его нынешнем виде, включая эмбарго на импорт российской нефти. Поскольку для его страны это "равносильно атомной бомбе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это предложение Европейской комиссии будет "равносильно атомной бомбе", сброшенному на венгерскую экономику. Венгрия готова вести переговоры, если увидит новое предложение, которое будет отвечать интересам страны", - заявил Орбан.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии направил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором он назвал принятие шестого пакета санкций ЕС против России "исторической ошибкой".

Ранее стало известно, что Европейский союз работает над новыми санкциями против России за вторжение из Украины, которые будут нацелены на нефтяную промышленность РФ.

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