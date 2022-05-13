єМалятко повертається в онлайн. Замовити послугу знову можна на порталі "Дія"

Ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу єМалятко онлайн. Портал "Дія" відновлює роботу послуги в режимі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне повідомлення в "Дія".

Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал та заповнюйте заяву.

Які саме послуги доступні в єМалятко:

замовлення свідоцтва про народження,

присвоєння дитині УНЗР,

присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків),

допомога при народженні,

допомога на дитину з багатодітної сім'ї,

грошова компенсація за пакунок малюка,

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків.

Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн.