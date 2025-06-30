Елітні підрозділи ГУР допомагають обороняти Сумську область від росіян, - WSJ

Як ГУР обороняє Сумську область

Як зазначає WSJ, для оборони Сумської області туди відправили елітні підрозділи ГУР. Їхньою метою була стабілізація ситуації. Відтоді просування окупантів у регіоні було зупинено, а Україні вдалося звільнити частину територій.

Командир підрозділу "Химера" з позивним "Каппа" пояснив, що завдання стримувати росіян доволі непросте, оскільки ворог має чисельну перевагу практично по всій лінії фронту.

"Їхня кількість - велика проблема, хоча й недостатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб щодня по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з таким рівнем втрат... Вони продовжують залучати резерви", - додав воїн.

Штурм села

За даними видання, протягом останнього місяця близько 10 людей зі спецпідрозділу "Тимур" провели штурмову операцію зі звільнення одного з сіл, що розташоване на північ від Сум. На півдорозі до села захисники натрапили на групу російських штурмовиків. Після цього бійці ГУР опинилися затиснутими в траншеї, оскільки росіян було значно більше. Бій тривав близько семи годин.

"Це був найжорстокіший бій, у якому я коли-небудь брав участь. Вони атакували піхотою, безпілотниками, гранатометами, кулеметами, артилерією, касетними боєприпасами. Усе... У нас ніколи не було більше п'яти хвилин перерви, поки вони перегрупувалися", - розповів Марк, 25-річний командир взводу.

Під час бою українським захисникам вдалося вбити п'ятьох росіян. Окупанти відступали кілька разів, але після короткої паузи продовжували спроби оточити українських захисників.

WSJ ознайомилася з відео з камер бійців, де зафіксовано майже безперервний вогонь. Зрештою всі бійці "Тимура" змогли повернутися, хоча троє отримали вогнепальні поранення.

Командир спецпідрозділу ГУР "Тимур" розповів виданню, що зараз на Сумщині йдеться не тільки про оборону.

"Тепер ми шукаємо способи проводити власні наступи і відкидати ворога", - зазначив він.