Еліти РФ масово отримують паспорти Сербії - у списку люди Кадирова і Патрушева, - ЗМІ

Представники російських еліт масово отримують громадянство Сербії після початку повномасштабної війни проти України. Серед них - соратник глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування " Важных историй ".

За даними видання, з початку війни уряд Сербії надав громадянство 204 росіянам на підставі "заслуг перед країною". Це майже дві третини від загальної кількості - за три роки за аналогічною процедурою паспорти отримали трохи більше ніж 330 осіб.

Автори розслідування зазначають, що паспорт Сербії відкриває доступ до країн Євросоюзу і ще приблизно до сотні держав. Це може бути однією з причин, через яку росіяни прагнуть до отримання нового громадянства.

Як правило, за такою процедурою сербське громадянство отримують відомі підприємці, спортсмени, вчені та діячі культури. Зокрема, паспорт Сербії раніше отримав російський боксер Федір Ємельяненко.

Однак паспорти почали видавати й особам, пов'язаним із російським оборонним сектором, підсанкційними структурами, олігархами, а також із діяльністю на тимчасово окупованих територіях України.

Серед нових громадян Сербії: