"Електроважмаш" заборгував понад 34 млн зарплат, робітники вийшли на страйк

Фото: під час протесту (facebook.com)

Діяльність менеджменту "Електроважмашу" створює вибухонебезпечну ситуацію для соціально-економічної ситуації в Харків

Затримки зарплат на одному з найбільших підприємств Харкова - державному заводі "Електроважмаш" - стали причиною страйку робітників.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що співробітники держпідприємства не вийшли на роботу і, зібравшись біля адміністративного корпусу "Електроважмашу", звинувачують виконуючого обов'язки гендиректора підприємства Віктора Буська в доведенні заводу до передбанкрутного стану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативна управлінська звітність підприємства свідчить про його важкий економічний стан: підприємство заборгувало постачальникам і банкам-кредиторам понад півмільярда гривень, його рахунки арештовані за судовими позовами за борги, вперше за багаторічну історію в "Електроважмашу" виникли податкові борги перед бюджетами, а схеми розграбування заводу менеджментом стали приводами для кримінальних справ та обшуків, зарплати затримуються більш ніж на 2-3 місяці, борги перед працівниками перевищують 34,2 млн грн.

Експерти також констатують серйозні проблеми й з підготовкою до роботи заводу у 2021 році.

Станом на сьогодні "Електроважмаш" не уклав виробничих контрактів на плановий обсяг виробництва (1,9 млрд грн), не ведеться передконтрактна робота з замовниками. В результаті підприємство зможе випустити в наступному році не більше ніж на 0,5-0,9 млрд грн, що приблизно в 3,5 рази нижче показників обсягу виробництва за 2019 рік.

За даними журналістів, діяльність менеджменту "Електроважмашу" та стан заводу створюють вибухонебезпечну ситуацію для соціально-економічної ситуації у Харкові та регіоні. Своєю чергою, активісти зверталися до голови ХОДА Олексію Кучеру, який допустив зростання напруженості в регіоні напередодні місцевих виборів, однак ХОДА лише написали листа в Офіс президента і Кабмін.

Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві гідро- і турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного і міського транспорту.

Багато років підприємство входило в перелік стратегічних, які не підлягають приватизації. Втім, у жовтні 2019 року Міністерство розвитку економіки передало завод "Електроважмаш" Фонду державного майна України для підготовки до приватизації.

Голова ФДМ заявив, що підприємство може бути продане в першій половині 2020 року і дати старт "великої приватизації". Згодом Дмитро Сенниченко сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує тривалого часу. За оцінками економічних експертів, враховуючи нинішній стан заводу "Електроважмаш" може зупинитися в найближчі 4-5 місяців.

Нагадаємо, що заводом з кінця листопада 2019 р. керує призначений екс-прем'єром Гончаруком в. про. генерального директора Віктор Бусько, екс-депутат Запорізької облради та колишній топ-менеджер підприємств групи "Метінвест", якого пов'язують з главою Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та його заступником Сергієм Ігнатовським.

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Автор: РБК-Україна