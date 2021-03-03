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"Электротяжмаш" получит 340 млн грн от "Укргидроэнерго" за два месяца

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 18:48
"Электротяжмаш" получит 340 млн грн от "Укргидроэнерго" за два месяца Фото: "Электротяжмаш" (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

В течение двух месяцев завод "Электротяжмаш" получит 340 млн гривен индексации по контрактам о поставке продукции для "Укргидроэнерго" в 2018-2020 годах. Соответствующая сумма и документы уже согласованы на уровне руководства предприятий.

Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

"В течение следующих двух месяцев предприятие должно получить примерно 340 млн грн от индексации по контрактам на поставку продукции "Укргидроэнерго" в 2018-2020 гг. Такая индексация была предусмотрена в соответствующих контрактах, но ранее не выплачивалась", - отметили в ФГИ.

Отмечается, что соответствующая сумма и подтверждающие документы уже согласованы на уровне менеджмента двух предприятий и находятся на финальном утверждении в ЕБРР как основной кредитующей организации.

Европейский банк реконструкции и развития финансирует программу обновления украинских гидроэлектростанций совместно с Европейским инвестиционным банком. По контрактам харьковские "Электротяжмаш" и "Турбоатом" производят различное оборудование для "Укргидроэнерго".

Недавно на Каневской ГЭС был успешно введен в работу новый агрегат производства "Электротяжмаш" стоимостью 50 млн грн.

Вместе с тем ЭТМ впервые за 5 лет проходит сертификацию "Укрзализныци" для участия в программах модернизации и обновления подвижных составов.

Напомним, специализацией ГП "Электротяжмаш" является производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.

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