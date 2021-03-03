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"Електроважмаш" отримає 340 млн грн від "Укргідроенерго" за два місяці

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 18:48
"Електроважмаш" отримає 340 млн грн від "Укргідроенерго" за два місяці Фото: "Електроважмаш" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Протягом двох місяців завод "Електроважмаш" отримає 340 млн гривень індексації за контрактами про постачання продукції для "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Відповідна сума та документи вже узгоджені на рівні керівництва підприємств.

Про це повідомили у Фонді державного майна України.

"Протягом наступних двох місяців підприємство повинно отримати приблизно 340 млн грн від індексації за контрактами на поставку продукції "Укргідроенерго" у 2018-2020 роках. Така індексація була передбачена у відповідних контрактах, але раніше не виплачувалася", - відзначили у ФДМ.

Відзначається, що відповідна сума та підтвердні документи вже узгоджені на рівні менеджменту двох підприємств і знаходяться на фінальному затвердженні в ЄБРР як основної кредитної організації.

Європейський банк реконструкції і розвитку фінансує програму оновлення українських гідроелектростанцій спільно з Європейським інвестиційним банком. За контрактами харківські "Електроважмаш" і "Турбоатом" виробляють різне обладнання для "Укргідроенерго".

Нещодавно на Канівській ГЕС був успішно введений в роботу новий агрегат виробництва "Електроважмаш" вартістю 50 млн грн.

Разом з тим ЕТМ вперше за 5 років проходить сертифікацію "Укрзалізниці" для участі в програмах модернізації та оновлення рухомих складів.

Нагадаємо, спеціалізацією ДП "Електроважмаш" є виробництво генераторів для АЕС, ТЕС, ГЕС, електродвигунів для транспорту і промисловості. Крім українських електростанцій, генератори виробництва "Електроважмашу" використовуються на електростанціях у країнах СНД і ЄС.

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