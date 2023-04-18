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Електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення, - експерт

Фото: електростанції не зможуть виробляти електроенергію без підвищення тарифу для населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дозволить забезпечити енергетичні компанії необхідними для виробництва електрики коштами в умовах руйнувань інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольгу Бабій.

За її словами, зараз вартість електроенергії для промислових споживачів та бізнесу складає 6 гривень за кВт.год. Проте вона запевнила, що тариф для населення не буде таким великим.

"Ключовий чинник, заради чого відбуваються ці процеси - це наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", - наголосила Бабій.

У НКРЕКП додали, що рішення про перегляд тарифу для населення буде озвучене наприкінці квітня або в травні.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що близько 50% енергетичної інфраструктури постраждали від обстрілів.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що через постійні ракетні обстріли РФ пошкоджені майже два десятки енергоблоків українських теплоелектростанцій. За його словами Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ.

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Електроенергія