UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Электроснабжение в Бородянке полностью восстановят до 8 мая, - ОВА

Фото: Бородянка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Бородянке продолжается возобновление электроснабжения. Все работы планируется завершить до 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Все 5 подстанций уже под напряжением. В Бородянке остается неподключенной одна улица, кроме того частично подключены 8 населенных пунктов общины", - рассказал он.

Что касается газоснабжения, то оно уже восстановлено у 4101 абонента.

"В 10 населенных пунктах общины газ уже подан. Продолжаются работы по подключению каждого абонента в отдельности", - утверждает Кулеба.

А вот перебои с водоснабжением пока, по его словам, устранить не удается.

"Водопроводные сети поселка набраны водой. Однако из-за существенных порывов и разрушений запорных арматур возникают перебои с поставкой воды. Специалисты продолжают работу", - резюмирует глава региона.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Линия электропередачБородянкаГазВодоснабжение