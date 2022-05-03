Электроснабжение в Бородянке полностью восстановят до 8 мая, - ОВА

В Бородянке продолжается возобновление электроснабжения. Все работы планируется завершить до 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

"Все 5 подстанций уже под напряжением. В Бородянке остается неподключенной одна улица, кроме того частично подключены 8 населенных пунктов общины", - рассказал он.

Что касается газоснабжения, то оно уже восстановлено у 4101 абонента.

"В 10 населенных пунктах общины газ уже подан. Продолжаются работы по подключению каждого абонента в отдельности", - утверждает Кулеба.

А вот перебои с водоснабжением пока, по его словам, устранить не удается.

"Водопроводные сети поселка набраны водой. Однако из-за существенных порывов и разрушений запорных арматур возникают перебои с поставкой воды. Специалисты продолжают работу", - резюмирует глава региона.